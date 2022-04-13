Пекин, 13 апреля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Китай поздравил Шахбаза Шарифа с избранием на пост премьер-министра Пакистана и выразил надежду на еще более тесное китайско-пакистанское партнерство, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Shehbaz Sharif Шахбаз Шариф

«Китай надеется на сотрудничество с пакистанской стороной в целях продолжения нашей традиционной дружбы, углубления всестороннего сотрудничества, совместного качественного строительства Китайско-Пакистанского экономического коридора и создания еще более тесного китайско-пакистанского сообщества с общим будущим в новую эпоху», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь.

Представитель министерства иностранных дел страны Чжао Лицзянь заявил, что Китай и Пакистан являются всепогодными стратегическими партнерами в области двустороннего сотрудничества, а отношения между двумя странами прочны и нерушимы.