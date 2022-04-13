Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:15 — REGNUM Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пара на высоту до трех километров, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Вид на вулкан Эбеко (сс) amanderson2

«Произошел парогазовый выброс на высоту 3 километра», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что шлейф от выброса ушел на север. При этом в населенных пунктах острова Парамушир выпадения пепла не фиксировалось, запах сероводорода не ощущался. В связи с этим спасатели делают вывод, что выброс для жителей острова не представлял опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта на курильском вулкане Эбеко произошел парогазовый выброс на высоту 1,8 километра. Угрозы для жизнедеятельности он не представлял.

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