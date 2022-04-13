Шэньчжэнь, Китай, , 07:13 — REGNUM Запущен новый грузовой авиамаршрут, связывающий южный китайский город Шэньчжэнь с немецким Лейпцигом, сообщил 12 апреля международный аэропорт Шэньчжэня Баоань, передает агентство Синьхуа.

Маршрут обслуживается грузовой авиакомпанией AeroLogic, будет обеспечиваться шестью рейсами в оба направления на полностью грузовых самолетах Boeing 777 еженедельно. Шэньчжэнь является научно-исследовательским и производственным центром в таких секторах, как электронная продукция, высокотехнологичное оборудование, автозапчасти, фармацевтика и биотехнологии.

Открытие этого нового грузового авиамаршрута может лучше удовлетворить высокий спрос на рынке авиационной логистики в Шэньчжэне и его окрестностях, а также способствовать дальнейшему развитию экономических и торговых обменов между южным Китаем и Европой, сообщили в аэропорту.

С начала этого года аэропорт Шэньчжэня продолжает налаживать каналы логистики и координировать действия авиакомпаний по расширению маршрутов и увеличению пропускной способности, чтобы обеспечить стабильность цепочки поставок и промышленности в условиях COVID-19. На сегодняшний день аэропорт открыл международные грузовые авиалинии, охватывающие 35 пунктов назначения.