Пекин, 13 апреля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. За прошедшие24 часа 28 038 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Китае. Данные были опубликованы 13 апреля Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Показатель стал новым рекордом с начала пандемии COVID-19. Уточняется, что большая часть инфицированных — 26 525 человек — являются бессимптомными носителями коронавируса. Симптомы заболевания в виде кашля, повышенной температуры и общего недомогания наблюдались у 1513 человек. Из общего числа заразившихся 118 носителей инфекции прибыли из-за границы.

На сегодняшний день общее число заразившихся, находящихся под наблюдением врачей в Китае превышает 280,2 тыс. человек. Это в два раза больше, чем неделю назад, 6 апреля.

При этом число инфицированных с выраженными симптомами заболевания сокращается, число бессимптомных носителей коронавируса растёт. За неделю оно выросло в 2,27 раза, до 258,3 тыс. человек. Самый большой рост заболеваемости наблюдается в Шанхае, здесь находится около 83% от общего числа заразившихся.

Официально с начала пандемии в материковой части Китая заразились 168,3 тыс. человек, в итоговую статистику не включены бессимптомные носители инфекции. За все время в стране было зафиксировано 4 638 летальных исходов от последствий заболевания COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отзыве США части сотрудников консульства в Шанхае в связи со вспышкой коронавируса в Китае.