Пермь, 13 апреля 2022, 07:12 — REGNUM В Перми в судебном порядке обязали собственника отреставрировать памятник «Правление волостное». Об этом сообщает краевая прокуратура.
Инициатором иска выступил прокурор после проверки на предмет соблюдения требований законодательства об объектах культурного наследия. Выяснилось, что собственники памятника не поддерживают объект в надлежащем состоянии, на памятнике отсутствует информация об объекте культурного наследия.
Суд удовлетворил прокурорский иск. Надзорное ведомство взяло на карандаш исполнение решения.