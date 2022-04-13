Пермь, 13 апреля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В Перми в судебном порядке обязали собственника отреставрировать памятник «Правление волостное». Об этом сообщает краевая прокуратура.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Инициатором иска выступил прокурор после проверки на предмет соблюдения требований законодательства об объектах культурного наследия. Выяснилось, что собственники памятника не поддерживают объект в надлежащем состоянии, на памятнике отсутствует информация об объекте культурного наследия.

Суд удовлетворил прокурорский иск. Надзорное ведомство взяло на карандаш исполнение решения.