Хабаровск, 13 апреля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Злостным неплательщикам в частном секторе отрезали свет — энергетики пошли на крайние меры после рейда по домам должников, которые самовольно подключились к линии электропередачи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

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Специалисты Дальневосточной энергетической компании и горэлектросети во время планового рейда навестили несколько домов по улице Красноярской. Их хозяева, должники со стажем, самовольно подключились к линии электропередачи.

«Дома таких граждан мы отключаем от электроэнергии. Зачастую они снова и без разрешения подключаются. Люди не понимают, что таким образом подвергают опасности не только себя, но и своих соседей. При самовольном подключении могут произойти короткое замыкание и воспламенение. Этого достаточно, чтобы частный дом вспыхнул, как спичка, а потом огонь легко может перекинуться на соседние здания», — пояснил замдиректора АО «Хабаровская горэлектросеть» Денис Ковзун.

В следующий раз энергетики придут к неплательщикам с полицией и тогда должники рискуют ответить по закону за самовольное подключение.

Как сообщало ИА REGNUM, задолженность ООО «Дальнегорский ГОК» перед ПАО «ДЭК» на 1 апреля составила более 339 млн рублей — руководство предприятия не предпринимает никаких действий по гашению долга. В связи со сложившейся ситуацией, энергетики будут вынуждены ограничить поставки электроэнергии предприятию уже в конце апреля.