Москва, , 07:13 — REGNUM С предложением внести корректировки в налоговый кодекс РФ в Совет Федерации обратилось министерство промышленности и геологии Якутии. Предполагается, что уменьшение размера сборов для предприятий, добывающих редкоземельные металлы, снизит импорт этой продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе правительства республики.

Добыча урана Armz.ru

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«У нас есть проекты и инвесторы в горнодобывающей отрасли, однако должна быть слаженная работа государства и бизнеса. Сейчас важно поднять отечественное производство, чтобы наша продукция имела конкурентные преимущества. Одно из ключевых предложений по развитию редкоземельной отрасли – снижение налоговой нагрузки, что в конечном итоге позволит увеличить добычу в стране востребованных промышленностью редких металлов», — сказал, выступая в Совете Федерации, заместитель министра промышленности и геологии Якутии Андрей Сычевский.

Он заверил, что полезные ископаемые республики по качеству могут конкурировать с аналогичной продукцией других стран. Если налог на добычу редкоземельных металлов в регионе будет снижен, это привлечёт новых недропользователей и поможет реализовать важные для России проекты.

Ставку налога предлагается снизить в 3,5 раза. Добыча редкоземельных металлов ведётся на Томторском месторождении республики с запасами в 32 млн тонн руды (16% запасов всей страны). Ожидается, что его освоение позволит создать 400 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий спрос на редкоземельные металлы, используемые в электромобилях, и перебои в их импорте привели к тому, что цены на дефицитные материалы в Китае выросли примерно на 14% в 2022 году из-за нехватки поставок.