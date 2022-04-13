Развивать добычу редкоземельных металлов в Якутии хотят снижением налогов
Москва, 13 апреля, 2022, 07:13 — ИА Регнум. С предложением внести корректировки в налоговый кодекс РФ в Совет Федерации обратилось министерство промышленности и геологии Якутии. Предполагается, что уменьшение размера сборов для предприятий, добывающих редкоземельные металлы, снизит импорт этой продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе правительства республики.
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Он заверил, что полезные ископаемые республики по качеству могут конкурировать с аналогичной продукцией других стран. Если налог на добычу редкоземельных металлов в регионе будет снижен, это привлечёт новых недропользователей и поможет реализовать важные для России проекты.
Ставку налога предлагается снизить в 3,5 раза. Добыча редкоземельных металлов ведётся на Томторском месторождении республики с запасами в 32 млн тонн руды (16% запасов всей страны). Ожидается, что его освоение позволит создать 400 новых рабочих мест.
Как сообщало ИА REGNUM, высокий спрос на редкоземельные металлы, используемые в электромобилях, и перебои в их импорте привели к тому, что цены на дефицитные материалы в Китае выросли примерно на 14% в 2022 году из-за нехватки поставок.