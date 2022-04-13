Омск, 13 апреля 2022, 07:04 — REGNUM В Называевском районе Омской области утром 13 апреля сошли с рельсов четыре вагона с щебнем. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По информации ведомства, пострадавших в результате происшествия нет, на график движения поездов оно не повлияло.
Омская транспортная прокуратура по данному факту начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области организована доследственная проверка по факту инцидента на Западно-Сибирской железной дороге — схода с рельсов грузового вагона.
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