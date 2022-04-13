Омск, , 07:04 — REGNUM В Называевском районе Омской области утром 13 апреля сошли с рельсов четыре вагона с щебнем. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сход вагонов

пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры «Сегодня около 05:00 местного времени (02:00 мск) на подъездных путях Называевской дистанции пути Западно-Сибирской железной дороги при производстве маневровых работ в процессе движения грузового поезда произошёл сход четырёх вагонов с щебнем».

По информации ведомства, пострадавших в результате происшествия нет, на график движения поездов оно не повлияло.

Омская транспортная прокуратура по данному факту начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области организована доследственная проверка по факту инцидента на Западно-Сибирской железной дороге — схода с рельсов грузового вагона.

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