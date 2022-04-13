Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 апреля, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Организаторы фестиваля Rock in Rio, который в 2022 году состоится в Бразилии, объявили, что все 700 000 билетов, заявленные на наиболее «тяжёлый» день фестиваля, проданы. Об этом пишет агентство EFE.

Скриншот YouTube Iron Maiden

В 2022 году фестиваль пройдёт в Рио-де-Жанейро. В разные годы он проходил также в Лиссабоне и Мадриде.

Хэдлайнерами первого дня Rock in Rio в 2022 году станут Iron Maiden и Dream Theater, а звёзды трэш-металла Sepultura выступят на фестивале с симфоническим оркестром. В другие дни на фестивале заявлены представители панк-рок музыки, а также звёзды поп-музыки в лице таких артистов, как Джастин Бибер и Dua Lipa.