Астана, 13 апреля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Государственный инспектор администрации президента Казахстана Ернар Баспаев назначен помощником главы государства — заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

Указ о назначении подписал сам глава республики Касым-Жомарт Токаев. Ранее пост помощника президента Казахстана — заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации занимала Тамара Дуйсенова, которая стала министром труда и социальной защиты населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Касым-Жомарт Токаев обязал всех министров и глав государственных агентств Казахстана регулярно проводить встречи с жителями республики и в течение десяти дней после мероприятия публиковать информацию о проведенной работе.