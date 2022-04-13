Первомайский район, Оренбургская область, 13 апреля, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области 61-летнюю женщину привлекли к административной ответственности за пропаганду нацистской символики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Суд

По данным ведомства, жительница Первомайского района разместила на своей странице в соцсети изображения нацистской символики. В отношении оренбурженки возбудили административное дело по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами»).

Женщина признала свою вину. По итогам рассмотрения дела в суде она оштрафована на 1 тыс. рублей.