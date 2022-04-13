Вашингтон, 13 апреля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Критика Госдепом США ситуации с соблюдением прав и свобод человека в России на самом деле преследует цель очернить государственный строй неугодных Белому дому стран. Такое заявление сделал 12 апреля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Комментируя доклад Госдепа США по ситуации с правами человека в мире за 2021 год, дипломат назвал его «пропагандистским опусом». Антонов пояснил, что подобные «пропагандистские опусы» сочиняются ровно с одной целью: очернить государственный строй неугодных властям Соединённых Штатов стран, чтобы получить предлог для вмешательства в их внутренние дела.

«Мы стали свидетелями очередной перепевки избитых и необоснованных обвинений в наш адрес», — отметил посол России в США.

Антонов добавил, что Вашингтону в первую очередь следует озаботиться решением проблем с соблюдением прав и свобод в собственной стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в США Антонов заявил о безосновательности утверждений официального представителя Госдепа США Неда Прайса о якобы планах России применить химическое оружие на Украине.