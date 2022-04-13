Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 18:47 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре на заводе «Амурсталь» подвели предварительные итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». За полгода эффект от внедрения технологий бережливого производства превысил ожидания специалистов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

На заводе «Амурсталь» Пресс-служба правительства Хабаровского края

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Добиться высоких результатов помог тщательный анализ всех производственных цепочек. К примеру, только на одном из узких мест потери составляли до 30%, что было устранено. Сделать это помогли эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК), курирующие реализацию нацпроекта.

«В качестве пилотного проекта, где под руководством экспертов центра отстраивались производственные процессы, стал участок по производству сортового проката. Прокатный стан участвует в изготовлении продукции различного сорта: круглая сталь, арматура, уголки. Согласно проекту, его производительность составляет около 500 тыс. тонн в год. В данном потоке узким местом был прокатный стан. Практически все потери за шесть месяцев работы были решены», — рассказал руководитель проекта, эксперт ФЦК Александр Сутурин.

На пилотном участке удалось в два раза сократить время протекания производственных процессов (ВПП) всего потока, а также снизить показатель незавершенного производства (НЗП) электросталеплавильного цеха. В 2,4 раза была увеличена выработка в смену одного сотрудника. Результатов удалось достичь и благодаря сокращению внеплановых простоев и времени переналадки, а также за счёт отказа от крупных капиталовложений в связи с проведенной производственной оптимизацией.

Сейчас в планах завода улучшить производственные потоки на оставшихся участках, а также создать собственную «фабрику процессов», где будут обучаться принципам бережливого производства сотрудники предприятия.

Отбор предприятий для участия в национальном проекте «Производительность труда» продолжается. В марте при поддержке ФЦК был дан старт «первой волне» нацпроекта под управлением Регионального центра компетенций. В неё попали Хабаровский речной торговый порт, Племенной птицеводческий завод «Хабаровский», дорожное предприятие «Региоснаб», Вагоноремонтный завод Комсомольск — филиал ООО «НВК».

Видя результаты коллег на других предприятиях, генеральный директор АО «ДВПО «Восход» Валерий Острожный принял решение подать заявку на участие в нацпроекте.

«Промышленный аудит очень полезен. Взгляд со стороны всегда нужен и приветствуется. Я с этим согласен»,— обосновал Острожный.

По словам экспертов, за счёт реализации нацпроекта «Производительность труда» на предприятиях Хабаровского края формируется новая производственная культура, уже получены значительные положительные результаты работы. Особую значимость проект получил в последний месяц, так как в условиях нарастающих санкций и экономических проблем он позволяет выявить и запустить скрытые резервы предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» стартует среди предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» в Саратовской области.