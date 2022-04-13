Мехико, 13 апреля, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Тела пяти мужчин и женщины были найдены на шоссе в мексиканском муниципалитете Пинос, в штате Сакатекас, граничащем со штатом Сан-Луис-Потоси, на севере страны. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на руководство штата.

Office of Representative Phil Gingrey На границе с Мексикой

В своем заявлении Генеральная прокуратура штата Сакатекас подтвердила факт обнаружения шести тел.

Сообщается также, что судебно-медицинские эксперты занимаются передачей тел в лаборатории для проведения судмедэкспертизы.