Ташлинский район, Оренбургская область, , 06:51 — REGNUM В Оренбургской области паводок стал причиной размыва плотины. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Плотина PereslavlFoto

Частичный размыв плотины произошел возле села Пустобаево на территории Ташлинского района. Угроза подтопления населенных пунктов отсутствует.

На место происшествия выезжали сотрудники 41-й пожарно-спасательной части. Мониторинг подтвердил, что угрозы подтопления нет.

Стоит отметить, что в Ташлинском районе несколько лет внедрили оросительную систему закрытого типа. К пруду возле села Пустобаево продвели электричество, установили насосную станцию, реконструировали плотину и проложили 25 км труб. Глубина пруда достигает 17 метров.