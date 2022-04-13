Токио, , 06:50 — REGNUM Предложение стать членом военного альянса AUKUS, в который уже входят США, Австралия и Великобритания, было сделано на неофициальном уровне Японии. Об этом 12 апреля сообщило издание Sankei.

Подготовка Японии Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации журналистов, действующим странам-участницам партнерства выгодно использование ресурсов Токио в развитии новейших военных технологий, в особенности гиперзвукового оружия, искусственного интеллекта, криптосистем, а также средств электронной и кибернетической войны.

Члены AUKUS считают, что включение Японии повысит способность AUKUS сдерживать влияние Китая. Вместе с тем в Sankei отмечают, что у указанной идеи есть и «сторонники осторожного подхода», предполагающего взаимодействие с Токио только на уровне стран блока в отдельности, поскольку японские власти уже имеют отдельные соглашения о военном сотрудничестве во всеми членами партнерства.

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно опроверг представленные изданием сведения о предложении AUKUS.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Хирокадзу Мацуно заявил, что японские власти приветствует договоренности членов AUKUS о начале совместной работы по созданию гиперзвуковых вооружений, а также средств борьбы с такими видами оружия.

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