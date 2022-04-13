Тбилиси, , 16:42 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил находящихся в Киеве грузинских «криминалов» в умышленном обострении отношений между Украиной и Грузией.

Ираклий Кобахидзе Parliament.ge

«Михаил Саакашвили — тяжелейший криминал, Зураб Адеишвили — также тяжелейший криминал, и Георгий Лордкипанидзе — тоже тяжелейший криминал, которые принимали участие в самых тяжких преступлениях, и они не только в них участвовали, они были лидерами преступного режима», — сказал Кобахидзе.

По мнению Кобахидзе, именно эти люди, находящиеся в украинском правительстве, привели к отзыву посла Украины из Грузии. Также благодаря именно им украинские власти обвинили Грузию в контрабандной торговле с Россией. Кобахидзе считает, что не будь вмешательства этих «криминалов», официальный Киев не пошёл бы на резкое обострение отношений с Тбилиси.

Кобахидзе требует изгнания вышеупомянутых лиц из украинского правительства. А лидера парламентской фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давида Арахамию Кобахидзе назвал связующим звеном между грузинскими «криминалами» и украинским правительством.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили до сих пор является главой украинского Совета по реформе, бывший министр юстиции Зураб Адеишвили занимает пост советника генпрокурора Украины, а бывший замминистра внутренних дел Грузии Георгий Лордкипанидзе недавно стал одним из руководителей контрразведки СБУ.