Москва, 13 апреля, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Настало время российской власти и элите не просто заявить, что она больше не любит Запад, а объяснить, почему, и во что выродился этот самый Запад, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Цивилизация «Россия» на Радио «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Все, что хотели эти 20%, всё, что они называли абсолютной ценностью, что они впаривали в качестве безальтернативности, всё это улетело. Эти 20% понимают это? Они это понимают или они считают, что «проморгается», как говорится в боксерских поговорках. Они считают-то? Далее, они теперь кто? Они убегают куда-то, нам говорят, да вы что, они мальчики-девочки, они такие творческие, они не разобрались, они понервничали. Так разговаривают на войне? Так разговаривают в мирное время. Но если всё время в условиях, когда идет суперспецоперация, разговаривать на языке мира, о можно доразговариваться до чего угодно», — заявил Кургинян.

По его словам, все эти «переговоры» и разговоры слышат не только противники и враги России, не только Запад, который люто Россию ненавидит и ничего не хочет слушать, всё это видят и слышат и воюющие солдаты на передовой, которые героически сражаются с очень мощным противником.

«Но теперь наступила другая эпоха. Ну как же можно эту эпоху обозначить без серьезного стратегического разговора. Это первое. Второе. Скажите нам, что такое этот Запад конкретный. Сейчас получается, мы хорошие, а он нас обижает. Но ведь не в этом вопрос, и не в его гегемонии. Гегемония была всегда… Вопрос возникает в том, что этот Запад действительно становится у нас на глазах извращенцем и врагом человечества. Ну мы же это видим!» — продолжил эксперт.

Он отметил, что раньше всё время говорили, что не нужно сгущать краски, когда пытались указывать на то, что Запад взял на вооружение концепцию конца истории, провозглашенную Френсисом Фукуямой на основе наработок Кожева и Гегеля. Но уже сегодня видно, как эта концепция, будучи очень мрачной и античеловеческой, обретает плоть. Согласно этой концепции, исторический дух уходит, а ему на смену приходит новый дух, который прекращает всякое творчество, заменяя его некоей библиотекой, где бесконечно происходит инвентаризация всех знаний, а потом они растворяются в Абсолюте, то есть Ничто.

Всё это приводит к тому, что завершается проект «Человек», и уже на наших глазах Запад отказывается от великой гуманистической мировой культуры и создает извращенческую субкультуру. Над миром сгущается реальная тьма, у которой есть конкретный субъект, который создает мощную силу, чтобы ударить по гуманизму и человечеству. И это необходимо проговорить всерьез.