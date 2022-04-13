Москва, , 06:41 — REGNUM Сценарий, при котором ядерный материал из третьих стран может быть завезён на территорию Украины, не исключают в Москве. Об этом рассказал 12 апреля замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости.

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По мнению дипломата, нельзя исключить сценарий, при котором на Украину может быть завезён ядерный материал из третьих стран.

Дипломат отметил, что вероятность такого сценария достаточно высока, учитывая провокации, которые под руководством США и НАТО устраивали экстремисты на территории Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД России оценили вероятность совершения Киевом провокаций с применением химического оружия как вполне реальную.

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