Владивосток, , 06:43 — REGNUM Во Владивостоке с 15 апреля начнутся тренировки военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Жители Приморья отмечают День Победы Денис Нагаев, правительство Приморского края

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Ночью с 03:00 до 07:00 будет временно ограничено движение и парковка транспорта на центральных улицах города, но предусмотрен объезд.

Всего пройдёт семь репетиций парада: 15,19,22, 26, 29 апреля, 5 и 7 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут во всех округах Мурманска.