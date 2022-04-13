В Оренбуржье обнаружили противотанковую мину
Тоцкий район, Оренбургская область, 13 апреля, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области на улице обнаружили противотанковую мину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
пресс-служба УМВД по Оренбургской области
Противотанковая учебная мина
В селе Тоцкое 12 апреля местный житель увидел боеприпас возле озера Сазанье. О чем проинформировал полицейских.
Правоохранители оперативно прибыли на место ЧП и оцепили потенциально опасную территорию до приезда военных взрывотехников. В ходе осмотра боеприпаса установлено, что он является противотанковой учебной миной ТМ-62М.