Москва, 13 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Москве подготовили гид по мерам поддержки предпринимателей в условиях санкций. Об этом 13 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Москва-Сити. Москва

По её словам, документ содержит информацию о принятых федеральных и городских мерах поддержки бизнеса в условиях введённых Западом ограничений. Также в нём есть рекомендации для предпринимателей о том, как действовать в той или иной ситуации.

«Мы хотим помочь предпринимателям сориентироваться в законодательных изменениях и принятых мерах поддержки. В новом сборнике есть информация о действующих субсидиях, грантах, льготном кредитовании. Там же можно найти ответы на часто задаваемые вопросы в сфере трудовых отношений», — сказала Сергунина.