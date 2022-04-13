Мадрид, , 06:33 — REGNUM Морское сообщение для пассажиров между кадисскими портами Альхесирас и Тарифа и марокканскими портами Танжер-Мед и Танжер-Вилль соответственно возобновилось — чуть более чем через два года после того, как были приостановлены. Об этом пишет агентство EFE.

Испания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Это огромная радость», — сказал агентству основатель Ассоциации друзей марокканского народа Мохамед Алами Суси.

По его словам, более трех миллионов человек пострадали от закрытия сообщения между портами два года назад.