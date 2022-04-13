Вашингтон, , 06:31 — REGNUM По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в городе Викторвилл в американском штате Калифорния. Об этом 12 апреля передало местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на городское управление полиции.

С пистолетом Цитата из к/ф «Снеговик». Реж. Томас Альфредсон. 2017. Великобритания

Инцидент произошел в торговом центре. Пострадавший госпитализирован, а подозреваемого в преступлении разыскивают полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в метрополитене американского города Нью-Йорк произошла стрельба. По информации полиции, из-за действий злоумышленника пострадали 23 человека. Из них десять человек получили огнестрельные ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: К расследованию дела о стрельбе в метро Нью-Йорка привлекли ФБР