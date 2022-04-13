Владивосток, , 06:40 — REGNUM Во Владивостоке готовят к сдаче в эксплуатацию новый детский сад на 240 мест в районе Снеговая Падь. Дошкольников примут уже в сентябре этого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Детский сад Government-nnov.ru

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Детский сад построили по программе «Дальневосточная единая субсидия» за 411,9 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

«Уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. Есть поручение губернатора края, чтобы это дошкольное образовательное учреждение начало работать не позже 1 сентября 2022 года. Будем его исполнять. Думаю, что новый сад станет замечательным подарком для жителей микрорайона Снеговая Падь к новому учебному году», – сказала врио зампредседателя правительства Приморья Эльвира Шамонова.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке, в жилом районе Патрокл, продолжается строительство школы на 1275 мест и детского сада на улице Крыгина в рамках нацпроекта «Образование».