Новосибирск, 13 апреля, 2022, 06:27 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 13 апреля, ожидается небольшая облачность, без осадков. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отражения весны

«Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура +8… +13 ºС, местами до +18 ºС», — уточняется в прогнозе.

В областной столице — городе Новосибирске, сегодня, 13 апреля, прогнозируется +11… +13 ºС, в районе Обь ГЭС +8…+10 ºС.