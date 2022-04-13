Роттердам, Нидерланды, , 06:26 — REGNUM Торговлю российской нефтью намерен полностью прекратить крупнейший в мире нефтетрейдер Vitol Group. Об этом 13 апреля сообщает агентство Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что Vitol Group собирается полностью прекратить торговлю российской нефтью и нефтепродуктами из России к концу текущего года. Представитель нефтетрейдера пояснил агентству, что объёмы торговли российской нефтью будут значительно сокращены уже во втором квартале 2022 года в связи со снижением обязательств по текущим контрактам.

Также утверждается, что Vitol Group не будет заключать никаких новых договоров с компаниями из России, поставляющими нефть и нефтепродукты.

Решение нефтетрейдера Vitol Group связывают с призывом президента Украины Владимира Зеленского к крупным компаниям, в том числе и к Vitol Group, прекратить любые деловые отношения с российскими поставщиками энергоносителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия и Евросоюз зависимы друг от друга как продавец и покупатель в связи с поставками нефти и газа в ЕС.

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