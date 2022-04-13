Москва, 13 апреля, 2022, 06:24 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России не зафиксировано случаев заражения вариантом коронавируса XE. Об этом журналистам заявил глава НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

«К настоящему моменту подтвержденных случаев инфекции этим и другими рекомбинантными вариантами SARS-CoV-2 не зафиксировано», — сказал Лиознов.

Он сослался на исследования, которые продемонстрировали способность варианта ХЕ к более быстрому распространению в условиях in vitro, что позволяет предположить, что данный штамм более заразен, но это предстоит дополнительно выяснить.

Лиознов подчеркнул, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» может защитить против тяжёлого течения болезни и при рекомбинантном штамме XE.