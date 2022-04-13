Кемерово, 13 апреля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. В Кемеровской области установилась настоящая весенняя погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Весна

«В связи с затоком тёплой воздушной массы из районов Казахстана в ближайшие дни столбики термометров могут превысить 20-градусные отметки, — уточнил гидромет.- Четверг, пятница и суббота будут с дневными отметками в пределах +12…+17 ºС, местами возможно повышение до +25ºС, солнечно и преимущественно без осадков».

При этом в воскресенье, 17 апреля, погода в Кузбассе начнёт меняться — температуры ещё останутся высокими, но поднимется ветер. В понедельник, 18 апреля, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, придёт похолодание.