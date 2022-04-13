Благовещенск, 13 апреля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Деньги за помятую дверь самолёта намерена взыскать с аэропорта столицы Приамурья авиакомпания «Якутия». С соответствующим иском она обратилась в арбитражный суд региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе инстанции.

Aktug Ates Boeing 737−700 авиакомпании «Якутия»

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Как следует из иска, переднюю дверь воздушного судна повредили подвижной площадкой самоходного пассажирского трапа сотрудники аэропорта.

«В результате произошедшего инцидента АО «Авиакомпания «Якутия» понесло убытки, связанные с расходами по восстановлению и техническому обслуживанию, перегону поврежденного воздушного судна, задержками рейсов, вывозу пассажиров», — указали в авиакомпании.

Ущерб в АК «Якутия» оценили в 7 млн рублей, расходы на авиатопливо при перегоне пустого воздушного судна и восстановление части корпуса самолёта — в 2,6 млн. Ещё более 107 млн рублей убытков авиаперевозчик понёс из-за расходов на лизинговые платежи.

«Поскольку предмет договора лизинга в период простоя не использовался по вине ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск», что не позволило извлечь ожидаемый доход и покрыть лизинговые платежи, заявитель возлагает на ответчика обязанности по возмещению убытков в той части лизинговых платежей, в которой они не были покрыты соответствующим неполученным доходом», — отметили в арбитражном суде Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, на господдержку авиакомпании «Якутия» собираются тратить 1,5 млрд рублей в год. С такой просьбой региональный авиаперевозчик обратился в Госсобрание республики. Деньги необходимы компании в том числе для погашения лизинговых платежей за воздушные суда, приобретение новых самолётов и расширение маршрутной сети.