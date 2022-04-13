Москва, 13 апреля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В среду, 13 апреля, в Москве будет облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный, температура воздуха +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Художник на Арбате. Весенняя Москва

В ночь на 14 апреля в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +1… +3 °C.

Ветер северный, северо-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +5… +10 °C (на востоке до +13… +15 °C) днём. Ночью — −2… +3 °C.

В четверг, 14 апреля, днём в столице ожидается +10… +12 °C, по области +8… +13 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °C.