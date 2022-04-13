Женева, Швейцария, 13 апреля, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Общее число выявленных с 4 по 10 апреля случаев заражения коронавирусом в мире достигло 7 221 651, что на 24% меньше, чем было неделей ранее. Об этом сообщила 12 апреля на своем сайте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Кроме того, за указанный период времени в мире от последствий COVID-19 скончались 22 336 пациентов. Летальность от заболевания снизилась на 18% за неделю.

Уменьшение количества случаев инфицирования и фактов смерти от осложнений зафиксировано во всех шести регионах ВОЗ. Наибольшее сокращение заболеваемости выявлено в Европе и Америке (минус 26% в обоих регионах), а самый высокий спад смертности в Африке — минус 73%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВОЗ объявила, что 12 апреля за сутки в мире зарегистрированы 736 460 новых случаев заражения коронавирусом и 1986 умерших от последствий COVID-19.