Кемерово, 13 апреля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. В Кемерове до 18:00 сегодня, 13 апреля, ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщил Западно — Сибирский гидрометцентр.

Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Плохая экология

«Объявляется неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности», — уточнил гидрометцентр.

Предприятиям города рекомендовали сократить выбросы согласно объявленной степени опасности.