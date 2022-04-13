Вашингтон, 13 апреля, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Главными виновниками, спровоцировавшими резкое повышение цен в США являются Россия и российский лидер Владимир Путин. Такое утверждение сделал американский лидер Джозеф Байден в ходе своего выступления в штате Айова.

World Economic Forum Джо Байден

Глава Белого дома уточнил, что 70% роста цен в марте в Соединённых Штатах было спровоцировано повышением цен на бензин, вызванным президентом России Путиным.

Кроме того, Байден отметил, что российская спецоперация на Украине стала главной причиной роста цен на газ и продукты питания во всём мире. Президент США заверил своих сограждан, что делает всё возможное для улучшения ситуации. В частности, Байден рассказал об издании указов, которые, по его утверждению, должны замедлить рост цен на продовольствие и энергоносители в стране.

Стоит отметить, что к концу марта, по данным минтруда США, цены на ряд потребительских товаров в стране возросли на 8,5% в годовом исполнении. В феврале этот показатель составил 7,9%. Такой рост является рекордным с конца 1981 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден перепутал Китай и Украину на своём выступлении, посвящённом мерам по борьбе с ростом цен на продукты и топливо в США.