Токио, 13 апреля, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Вблизи западного побережья японского острова Окинава 13 апреля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Военно-морская база США. Окинава

Землетрясение было зафиксировано в 10:22 по местному времени (04:22 мск), его эпицентр располагался в 144 километрах к западу от города Наха (около 300 тыс. жителей, префектура Окинава). Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.

О пострадавших или разрушениях информация не поступала, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Тайваня.