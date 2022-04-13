Благовещенск, , 06:05 — REGNUM На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 12 апреля губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о необходимости строить путепроводы в городах, разделённых надвое Транссибирской магистралью. Текст беседы с главой государств опубликован на сайте Кремля.

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«Дело в том, что очень часто социальные объекты находятся: школа с одной стороны, больница – с другой. Люди подолгу ждут. Вы знаете, что у нас стоит задача по увеличению пропускной способности Транссиба, и уже сегодня у нас межпоездной интервал составляет всего семь минут с сокращением в перспективе до четырёх минут. То есть люди иногда часами стоят в пробке, извините, на красном сигнале светофора» — сказал Василий Орлов.

На вопрос Владимира Путина о высокой интенсивности он отметил, что частота движения поездов по Транссибу будет только нарастать, поэтому необходимо построить пять путепроводов. Строительство первого из них в регионе готовы начать уже в этом году.

Президент уточнил, сколько на это понадобиться денег. Василий Орлов ответил, что возведение всех пяти путепроводов будет стоить 11 млрд рублей, первого из них — 1,8 млрд. Глава Приамурья обратился с просьбой выделить 900 млн рублей на начало строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, путепроводы необходимо строить также в Новобурейском, Серышево и Завитинске.