Приамурью нужны 11 млрд рублей на строительство путепроводов
Благовещенск, 13 апреля, 2022, 06:05 — ИА Регнум. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 12 апреля губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о необходимости строить путепроводы в городах, разделённых надвое Транссибирской магистралью. Текст беседы с главой государств опубликован на сайте Кремля.
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На вопрос Владимира Путина о высокой интенсивности он отметил, что частота движения поездов по Транссибу будет только нарастать, поэтому необходимо построить пять путепроводов. Строительство первого из них в регионе готовы начать уже в этом году.
Президент уточнил, сколько на это понадобиться денег. Василий Орлов ответил, что возведение всех пяти путепроводов будет стоить 11 млрд рублей, первого из них — 1,8 млрд. Глава Приамурья обратился с просьбой выделить 900 млн рублей на начало строительства.
Как сообщало ИА REGNUM, путепроводы необходимо строить также в Новобурейском, Серышево и Завитинске.