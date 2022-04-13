Таллин, 13 апреля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Экс-президент ЭстонииТоомас Хендрик Ильвес в интервью, опубликованном 12 апреля грузинской редакцией радиостанции «Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), резко осудил политику, проводимую грузинскими властями по отношению к Украине и России.

Soppakanuuna Тоомас Хендрик Ильвес

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«К сожалению, Грузия… стала сообщницей России, не проявляя никакой солидарности по отношению к Украине. Позиция Грузии абсолютно душераздирающая. Как может Грузия, страна, куда я летел в разгар войны 2008 года, не поддерживать Украину сегодня? Она не присоединилась к санкциям и после этого ожидает какой-либо солидарности? Вы действительно ожидаете, что после этого вас будут всерьез рассматривать как члена НАТО и Европейского союза? Грузия показала, какой бы она была страной, если бы была членом Европейского союза или НАТО. Мы это видели», — сказал Ильвес.

Ильвес также заявил, что не понимает мотивов действий грузинского руководства, и пригрозил Грузии тем, что НАТО откажется в дальнейшем её защищать.

Напомним, что, возглавляя в 2006—2016 годах Эстонию, Ильвес проводил крайне враждебную по отношению к России политику.