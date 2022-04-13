Москва, , 05:58 — REGNUM Киевские власти могут совершить ряд химических провокаций в Донбассе, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Химическая защита Mil.ru

«Считаем вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны действующих под покровительством нынешнего киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ», — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат отметил, что вероятность подобных провокаций остается высокой. Сыромолотов напомнил, что под руководством США и НАТО экстремисты уже проводили провокации с использованием химоружия в ходе войны в Сирии. Он подчеркнул, что Россия уже уведомила об этом Совбез ООН и ОЗХО.

Кроме того, дипломат напомнил, что во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины боевики подорвали цистерны с азотной кислотой на заводе «Заря» в Луганской Народной Республике. В связи с этим Сыромолотов отмечает, что подобные теракты со стороны украинских карателей могут повториться в дальнейшем.