Новосибирск, , 05:57 — REGNUM В Новосибирск впервые прилетели малые бакланы. Об этом рассказала орнитолог Елена Шнайдер.

Баклан

«У птиц бывают сбои на миграции, когда по стечению обстоятельств птицы оказываются очень далеко от тех мест, где им должно быть. Так в Сибирь регулярно залетают фламинго. А теперь вот и он — Microcarbo pygmaeus. Дабы усилить представление о том, насколько это невероятно — представьте, что вчера пришлось добавлять новый вид в список птиц Сибири», — написала она в своём телеграм-канале «Экспедиционные картинки». — 10-11 апреля алтайские бёрдвотчеры находят разрозненных малых бакланов под Барнаулом, и мы встречаем одного на самом западе Новосибирской области. И вот прямо сейчас мне сообщают, что ещё двух нашли только что в черте Новосибирска».

Она уточнила, что малых бакланов много в Европе, есть колонии в Азии, но в основном — в Малой Азии и на юге Средней Азии. На север гнездовые колонии этого вида не заходят. Ближайшее к Сибири место — север Каспийского моря или юг Казахстана.

«Что дальше станет с нашими бакланчиками? Я не знаю. Возможно, как и птицы под Нур-Султаном, они протусят у нас лето, и улетят зимовать обратно на Каспий. А на следующий год прилетят снова, и это станет обычным делом. Именно такие залёты часто становятся первым шагом к освоению видом новых территорий», — отметила Шнайдер.

По её мнению, оказаться в Новосибирске малые бакланы могли из-за непогоды.