Элита договаривается с Украиной вместо объяснения с народом — Кургинян
Москва, 13 апреля, 2022, 05:51 — ИА Регнум. России уже прямо заявили, что выяснять с ней отношения Запад будет только на поле боя, а мы все собираемся вести какие-то переговоры с Украиной вместо того, чтобы по-человечески договориться со своим обществом и начать новую жизнь в ситуации войны с Западом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Цивилизация «Россия» на Радио «Комсомольская правда».
Но природа у этих «переговоров» совершенно иная. По словам политолога, 80% населения нашей страны хотели бы, чтобы произошел великий перелом в стране, в рамках которого началась бы новая жизнь. И эти люди готовы терпеть в рамках этой новой жизни любые трудности, но бал рулят другие 20% населения — так называемая вхожденческая элита. И это не 5-7 человек, это очень широкие группы политического и экономического плана.
Он предложил с этого объяснения начать новую жизнь государства, отметив, что никто не хочет никому предъявлять какие-либо счета и никто не хочет повторения 1937 года в нашей стране, потому что в сегодняшних реалиях ничего это не сулит России кроме частных корыстных интересов и бандитизма. Но поговорить по-человечески и объясниться сегодня нужно как никогда.