Таллин, 13 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в интервью, опубликованном 12 апреля грузинской редакцией радиостанции «Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) связал снятие западных санкций с выполнением Россией ряда жёстких условий.

Soppakanuuna Тоомас Хендрик Ильвес

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Ильвес заявил, что антироссийские санкции могут быть отменены лишь только после того, как:

1) замороженные российские активы, более $ 300 миллиардов, не будут переведены на Украину для её восстановления;

2) Россия должна согласиться на дополнительные репарации, чтобы заплатить за «ужасные материальные потери и разрушения», которые Россия принесла Украине;

3) никакие санкции не будут сняты до тех пор, пока «каждый из военных преступников, все ответственные за эти ужасные убийства, от простого солдата до Путина, не предстанут перед военным трибуналом».

До тех пор, пока Россия не согласится на всё это, западные санкции должны оставаться в силе, считает бывший президент Эстонии.

Напомним, что Ильвес, будучи главой эстонского государства, отличался крайне враждебным отношением к России и русскому населению Эстонии.