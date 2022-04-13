Привет от президента и хлебный краб — глава Приморья встретил Лукашенко
Владивосток, 13 апреля, 2022, 05:56 — ИА Регнум. При встрече с губернатором Приморья у трапа самолёта президент Белоруссии Александр Лукашенко передал Олегу Кожемяко привет от главы государства Владимира Путина, видео опубликовало ИА «Белта».
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Александр Лукашенко и Олег Кожемяко
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«Привет тебе от президента», — сказал он, обнимая Кожемяко у трапа самолёта.
Лукашенко по русской традиции встречали хлебом-солью, но здесь приморцы скреативили: хлеб оказался испечённым в виде краба.
«Это что, хлеб такой? Ты смотри, а», — удивился Александр Лукашенко и попробовал выпечку.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 апреля во Владивосток с Амурской области прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко.