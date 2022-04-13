Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 05:34 — REGNUM Жителя Анжеро-Судженска поймали на незаконной рубке хвойных деревьев. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Незаконная вырубка деревье Https://32.мвд. рф/

В полиции рассказали, что в январе 2022 года представитель департамента лесного комплекса Кемеровской области сообщил, что в лесном массиве на территории Анжерского участкового лесничества неизвестный незаконно вырубил 42 хвойных дерева. Ущерб составила около 650 тысяч рублей.

Подозреваемый был установлен и задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

«Злоумышленник спиливал пихты с целью заготовки с уже поваленных деревьев пихтовой лапки, которую сбывал в соседний регион», — уточнили в полиции.

Сейчас дело передано в суд. Кузбассовцу грозит до 7 лет лишения свободы.