Благовещенск, , 05:46 — REGNUM В России необходимо установить заградительную пошлину на сою, заявил в беседе с президентом страны Владимиром Путиным глава региона Василий Орлов. Он также отметил курс Приамурья на переработку в пределах области не менее 70% сои, сообщается на сайте Кремля.

Соя

«Большие урожаи по сое нас сподвигли на мысль, что необходимо её перерабатывать здесь, и 70 процентов сои по нашим задачам, по нашим планам должны перерабатываться в регионе. Сегодня эта цифра меньше 50 процентов. Мы стимулируем инвесторов для строительства перерабатывающих мощностей – также им помогаем на приобретение оборудования и частично на капитальные затраты», — сказал глава региона.

По его словам, очень важное значение имеет установление заградительной пошлины на сою, сейчас представители правительства Приамурья прорабатывают эту тему с Министерством сельского хозяйства России. Это необходимо для того, чтобы создать конкурентные условия для перерабатывающих сою компаний, подчеркнул Василий Орлов.

«Здесь должно быть достаточное количество сырья. Если сырьё не будет обложено пошлинами, соответственно, оно будет вывозиться за рубеж, и, как следствие, мы его не сможем переработать», — констатировал губернатор Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с визитом в Амурской области глава государства был 12 апреля. В этот же день состоялась его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме «Восточный».