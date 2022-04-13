Благовещенск, 13 апреля 2022, 05:46 — REGNUM В России необходимо установить заградительную пошлину на сою, заявил в беседе с президентом страны Владимиром Путиным глава региона Василий Орлов. Он также отметил курс Приамурья на переработку в пределах области не менее 70% сои, сообщается на сайте Кремля.
По его словам, очень важное значение имеет установление заградительной пошлины на сою, сейчас представители правительства Приамурья прорабатывают эту тему с Министерством сельского хозяйства России. Это необходимо для того, чтобы создать конкурентные условия для перерабатывающих сою компаний, подчеркнул Василий Орлов.
Как сообщало ИА REGNUM, с визитом в Амурской области глава государства был 12 апреля. В этот же день состоялась его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме «Восточный».