Москва, 13 апреля, 2022, 05:30 — ИА Регнум. России нужно полное переосмысление отношений с Западом, а главное — честные разговор власти с народом, чтобы объяснить, почему вдруг «благословенный Запад» стал нашим врагом и куда мы движемся дальше, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Цивилизация «Россия» на Радио «Комсомольская правда».

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Вы меня спрашиваете об идеологии. Моя узкая специальность – зло. Я его рассматриваю, изучаю, анализирую, понимаю, как оно устроено, куда дальше оно будет двигаться, где его корни. В этом смысле, для того чтобы Россия заявила нечто диаметрально противоположное, она должна отказаться от нынешнего типа бытия, онтологии. Готова она к этому, в какой степени, где эти люди, которые начнут это делать», — продолжил эксперт.

По его словам, нельзя просто взять и переориентировать на построение и воспитание идеологии тех чиновников, которые ранее десятилетиями занимались ровно обратным — демобилизацией и деидеологизацией, а условный Чубайс не сможет и не захочет заниматься борьбой с Западом.

«Этот процесс не может начаться без обсуждения фундаментальных вопросов. Без объяснения с обществом – серьезного, подробного, честного, откровенного и небезболезненного объяснения с обществом. Почему произошло то, что произошло. Почему верили в одно, а оказалось другое. Как пелось в песне Галича: «И оказался наш отец (здесь я имею в виду Запад) не отцом, а с…ою. Как это оказалось-то, за счет чего? Что-то просмотрели, или начались новые процессы, или что-то пересмотрели», — заявил Кургинян.

По его словам, у нас в стране не любят выяснять отношения с другими людьми, но, поскольку, сейчас обществу необходимо не бла-бла на идеологическую тему, а фундаментальные изменения, то все это без такого рода объяснений невозможно. Общество должно понять, почему ему ранее объясняли, что оно будет жить одним образом, а теперь говорят, что оно будет жить иначе.

«Ему сейчас говорят: потерпите, гады нас обидели, потому все вернется на круги своя. Но оно же не вернется, или кто-то верит, что оно вернется? Я не понимаю, что, все люди не слышат, что там говорится, или все говорят о том, что собака лает – ветер носит? С какой стати?» — задал вопрос политолог.