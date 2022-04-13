Манила, 13 апреля, 2022, 05:25 — ИА Регнум. До 43 человек возросло число погибших в результате удара тропического шторма «Агатон» («Меги») на Филиппинах. Об этом 13 апреля сообщил Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC) Филиппин.

(сс) Maks Karochkin Побережье Филиппин

Стихия коснулась 580 тыс. жителей Филиппин в 26 провинциях страны. Более 42 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. В результате разгула стихии произошли сходы оползней, наводнения, было затоплено несколько районов, разрушены мосты и автодороги.

По последним данным, стихия унесла жизни 43 человек, ещё семь человек числятся пропавшими без вести.

В настоящее время тропический шторм утратил силу до уровня тропической депрессии.