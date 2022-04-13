Новосибирск, , 05:25 — REGNUM В Новосибирске расследуется уголовное дело по факту схода наледи с крыши дома. Оно возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», сообщили в региональном управлении СКР.

Уборка снега с крыши Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 1 апреля 2022 года с крыши нежилого дома на проспекте Карла Маркса на 51-летнюю женщину обрушилась наледь. Она была доставлена в больницу. Была назначена доследственная проверка.

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«В настоящее время женщина находится на домашнем лечении», — уточнили в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.